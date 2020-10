Guardiola | “Sento che siamo vicini a vincere la Champions”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) Pep, allenatore del Manchester City, ha presentato la sfida di Champions League col Porto in conferenza stampa. Per molti club, noi compresi, è incredibile giocare questa competizione. Il primo passo èla prima partita,ancora lontanissimi dal bersaglio grosso. Considerando ciò che è accaduto, non ci è permesso di sognare. Tutti i club vivono una situazione particolare, non soltanto noi. È importante che i giocatori tornino in forma e si allenano come se dovessero scendere in campo. Mi sono sentito molto responsabile dopo l’eliminazione con il Lione. È stato un momento duro, non sono stato capace di guidare il club e i giocatori. Dobbiamo accettare la realtà, nonstati abbastanza bravi. Non è che abbiamo giocato male, ma ...