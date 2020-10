Guardiola fiducioso | «Sento che siamo vicini a vincere la Champions League»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il Porto Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il Porto. Queste le parole del tecnico del Manchester City «Ho l’impressione cheal poterla competizione. Allo stesso tempo commettiamo errori che ti fanno sentire che non meritiamo di passare. Non penso sia una questione mentale, semmai di volered evitare gli errori». Leggi su Calcionews24.com