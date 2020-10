Gruppo Volkswagen - Nuove voci su una possibile cessione della Ducati (Di martedì 20 ottobre 2020) Nuovi rumors sulla possibile cessione della Ducati da parte del Gruppo Volkswagen. Secondo la Reuters, il costruttore tedesco avrebbe avviato colloqui preliminari con potenziali acquirenti per valutare la vendita del marchio di moto sportive. Unoperazione, peraltro, già tentata anni fa, quando la trattativa con lHarley Davidson fu stoppata dai sindacati.Novembre caldo. Le voci seguono quelle già emerse sulla Bugatti, relative a un passaggio del brand di Molsheim alla Rimac, e sulla Lamborghini, indiziata per la quotazione in Borsa. La Volkswagen sta concentrando le proprie risorse e gli sforzi nellelettrificazione e potrebbe decidere di rivedere il proprio impegno in quelle attività che non le garantiscono sufficienti margini ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 ottobre 2020) Nuovi rumors sullada parte del. Secondo la Reuters, il costruttore tedesco avrebbe avviato colloqui preliminari con potenziali acquirenti per valutare la vendita del marchio di moto sportive. Unoperazione, peraltro, già tentata anni fa, quando la trattativa con lHarley Davidson fu stoppata dai sindacati.Novembre caldo. Leseguono quelle già emerse sulla Bugatti, relative a un passaggio del brand di Molsheim alla Rimac, e sulla Lamborghini, indiziata per la quotazione in Borsa. Lasta concentrando le proprie risorse e gli sforzi nellelettrificazione e potrebbe decidere di rivedere il proprio impegno in quelle attività che non le garantiscono sufficienti margini ...

Secondo indiscrezioni, il costruttore tedesco avrebbe avviato incontri preliminari con potenziali acquirenti. Le operazioni di vendita potrebbero partire nel 2021 ...

Bugatti, spunta il concept: è l'hypercar elettrica?

A breve scopriremo la visione Bugatti su una soluzione inedita per il marchio, supportata dal teaser e un "What if...?" che suggerisce una strada nuova di esplorare il settore hypercar ...

