Grave lutto nello spettacolo, è morta di covid insieme al marito

Lea Vergine, critica d'arte e curatrice di origine napoletana. La notizia arriva all'indomani della scomparsa del marito, l'88enne Enzo Mari, tra i più famosi designer italiani. Entrambi erano ricoverati nello stesso ospedale e come lei deceduto per complicazioni legate al covid. Lea Vergine, all'anagrafe Lea Buoncristiano, classe 1936, è stata una delle figure di spicco dell'arte degli ultimi cinquant'anni. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato ad alcuni dei principali quotidiani italiani, tra cui Il Manifesto e Il Corriere della Sera e ha pubblicato vari saggi sull'arte contemporanea e organizzato numerose mostre. Tante, infatti, sono quelle che hanno lasciato il segno nella storia dell'arte italiana.

