Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni schifata per un presunto "complotto" in casa, ma interviene la sorella di Zorzi (Di martedì 20 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip le liti sono all'ordine del giorno, ma questa volta lo scontro non è avvenuto tra le mura della casa ma sui social. A colpi di storie su Instagram la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, e Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi, se le sono cantate. Il polverone si alza quando Natalia ha condiviso alcuni commenti degli utenti che gridano al complotto nei confronti di Zelletta da parte del gruppo in cui è presente anche Zorzi, apostrofando il tutto con un "Che schifo". Immediata la reazione di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, che ha condiviso un vecchio tweet in cui Andrea Zelletta viene attaccato: Zelletta ha fatto una ...

