Grande Fratello Vip: l'eliminato e i nominati della puntata di ieri (Di martedì 20 ottobre 2020) ieri sera 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Una serata che ha riservato ai telespettatori grandissime emozioni. Tanti i temi trattati, dal televoto settimanale ai rapporti instaurati tra concorrenti, passando per le nuove nomination. Riassumiamo quanto accaduto nella Casa nel corso della diretta. Matilde Brandi, eliminata, abbandona la Casa del Grande Fratello Vip Ad inizio puntata Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti l'esito del televoto tra: Andrea Zelletta, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Mamma e figlia si sono salvate per prime con una percentuale di voti abbastanza alta. L'ultimo verdetto, quello tra Andrea e ...

