Grande Fratello Vip, il dramma di Guenda: «Mi hai abbandonata», Maria Teresa Ruta: «Sono una madre orribile». madre e figlia a confronto nell'undicesima puntata del GFVip. Il rapporto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta non è stato sempre idilliaco come lo abbiamo visto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante un confessionale Guenda ha raccontato tutto il suo doloro verso la madre, ma lo ha sempre fatto in modo profondo e delicato senza mai infierire. «Mia madre –

