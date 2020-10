Grande Fratello Vip 5 | lunedì 3 nuovi ingressi e tanti | nuovi concorrenti a dicembre

Leggi su trendit

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non è nuova la notizia del prolungamento delVip 5 fino a febbraio. Eppure nuove sono le notizie che in queste ore sono giunte da Casa Chi sulle prossime new entry. A quanto apprendiamo dal web, Alfonso Signorini avrebbe dichiarato che lunedì prossimo faranno il loro ingresso 3vipponi. Questi, come avevamo già riportato, dovrebbero Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. La Salemi e Bettarini sono vecchi amici delVip, mentre Selvaggia viene dall’esperienza di Temptation Island. Ma non finisce qui! Il cast delVip 5 si arricchirà dipersonaggi proprio a partire dal prossimo. Si parla ...