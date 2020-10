‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sull’undicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non so se riuscirò più a guardare Maria Teresa Ruta con gli stessi occhi di prima, eh, io ve lo dico. Che non fosse il prototipo di mamma del Mulino Bianco mi era chiaro, ma in fondo le mamme perfette non esistono e si possono recuperare rapporti anche dopo aver commesso grandi errori. Tuttavia tra il non essere candidate al premio mamma dell’anno e comportarsi come, a quanto abbiamo preso ieri, si è comportata Maria Teresa con Guenda Goria e con l’altro figlio più piccolo, ce ne passa, e per me questa è una cosa difficile da comprendere, da razionalizzare e da considerare come un elemento baypassabile nel mio giudizio complessivo sulla persona. Sapete quale è stata la cosa che più mi ha lasciata interdetta? Non tanto che la Ruta a un certo punto, di fronte a due ragazzini di 17 e 15 anni già senza la presenza fissa del ...