«Grande Fratello Vip 5» | basteranno i nuovi ingressi per «salvare» il reality?

(Di martedì 20 ottobre 2020) È iniziato da poco più di un mese, eppure sembra che vada in onda da sempre. Il fatto che le dinamiche più interessanti, dall’Ares Gate alla presunta simpatia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, non abbiano attecchito nonostante gli sforzi degli autori porta il Grande Fratello Vip a ruotare ancora una volta attorno al classico mantra delle strategie e del branco, spiegandoci chi è vero e chi è meno vero, chi ha mangiato due kiwi e chi cinquanta grammi di pasta in più. La quinta edizione, come sappiamo, sarà però la più lunga di sempre: la finale è prevista l’8 febbraio del 2021 e, per cercare di tenere alta l’attenzione del pubblico a fronte di dati d’ascolto sempre più ballerini, è necessario ingegnarsi per smuovere un po’ le acque. La notizia, confermata nel corso della diretta di Alfonso Signorini, parla di nuovi ingressi che sono stati anticipati qui e lì, da TvBlog a Dagospia: si tratterebbe di due vecchie conoscenze del Grande Fratello Vip, ossia Stefano Bettarini e Giulia Salemi, e una rediviva di Temptation Island, Selvaggia Roma. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1318327492588044288