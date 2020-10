Grande Fratello, le due fazioni all’interno della casa: ecco quali sono (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità importanti nella casa del Grande Fratello dopo l’ultima puntata. Alfonso Signorini ha voluto individuare le varie fazioni all’interno Dopo diversi settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello ci sono state le prime polemiche con litigi e numerose incomprensioni. All’interno si sono create così amicizie e così Alfonso Signorini ha messo alla prova gli … L'articolo Grande Fratello, le due fazioni all’interno della casa: ecco quali sono è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità importanti nelladeldopo l’ultima puntata. Alfonso Signorini ha voluto individuare le varieall’interno Dopo diversi settimane di convivenza nelladelcistate le prime polemiche con litigi e numerose incomprensioni. All’interno sicreate così amicizie e così Alfonso Signorini ha messo alla prova gli … L'articolo, le dueall’internoè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - chiarachefacose : io dovrei dire il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ma so benissimo che negli ultimi anni il più famous… - Giulietta23123 : RT @blasmung: ?IL GRANDE FRATELLO È TOMMASO ZORZI? #GFVIP -