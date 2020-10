Gp del Portogallo: anteprima e orari tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre, dall’Autodromo nazionale di Algarve, andrà in scena il Gp del Portogallo. Il calendario della Formula Uno, torna a disputare un gran premio in Portogallo dopo 24 anni; l’ultimo venne disputato nel 1996 e a trionfare fu Jacques Villeneuve a bordo della sua Williams. Gp Portogallo: il circuito Quella di domenica, sarà la prima partecipazione del circuito al mondiale di Formula Uno. La pista infatti è stata inaugurata solo nell’ottobre del 2008 mentre l’ultimo Gp in terra portoghese, risale al 1996. Situato nel comune di Portimao, il circuito ha una lunghezza di 4653 metri e presenta ben 15 curve. Il circuito ha ospitato solo gare di Superbike e Supersport più altri eventi legati ad auto di grande serie tra le S2000 e le S2000D. In Formula Uno, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre, dall’Autodromo nazionale di Algarve, andrà in scena il Gp del. Il calendario della Formula Uno, torna a disputare un gran premio indopo 24 anni; l’ultimo venne disputato nel 1996 e a trionfare fu Jacques Villeneuve a bordo della sua Williams. Gp: il circuito Quella di domenica, sarà la prima partecipazione del circuito al mondiale di Formula Uno. La pista infatti è stata inaugurata solo nell’ottobre del 2008 mentre l’ultimo Gp in terra portoghese, risale al 1996. Situato nel comune di Portimao, il circuito ha una lunghezza di 4653 metri e presenta ben 15 curve. Il circuito ha ospitato solo gare di Superbike e Supersport più altri eventi legati ad auto di grande serie tra le S2000 e le S2000D. In Formula Uno, il ...

