Governo pronto a stanziare militari nelle strade per limitare la movida

Leggi su tpi

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dpcm, la circolare del Viminale:dellaPer la chiusura dio piazze nei centri urbani, prevista nell’ultimo Dpcm entrato in vigore ieri, 19 ottobre 2020, si potrà fare ricorso alle “unità, laddove presenti nell’ambito dell’operazioneSicure, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità”. Lo si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi e resa nota da FanPage.it. Per la chiusura dio piazze nei centri urbani “la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi – si legge -, sarà ...