Governo: Patuanelli, 'non si chieda di fare subito quello che non è stato fatto da 20 anni'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - ''Non si può chiedere al Governo oggi di risolvere in piena pandemia tutto quello che la politica non ha stato fatto in vent'anni. Questo oggettivamente lo considero difficile. E' giusto che ci sia la critica, ma ci vuole anche il riconoscimento delle cose che stiamo facendo, in una situazione di emergenza per il Paese, sanitaria in primo luogo, ma anche economica, produttiva e sociale. In questa fase il Governo sta facendo di tutto, anche di mettere delle toppe''. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione dell'assemblea dell'Ance.

