Governo | esercito pronto per le strade | ecco cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il nuovo dpcm, in vigore da ieri contiene una stretta sulla movida, e in particolare sugli orari dei locali. Bar, pasticcerie, pub, dovranno chiudere anticipatamente alle 24, ma già dalle 18 non sarà più permessa la consumazione in piedi di cibo o bevande, ma solo al tavolo. Un ulteriore limite è stato stabilito per i ristoranti, che dovranno non soltanto affiggere all'esterno in numero massimo di clienti consentito all'interno contemporaneamente in base alle restrizioni anti-Covid, ma non potranno avere tavoli con più di sei persone. Una circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha ribadito che bisogna evitare altri "comportamenti elusivi" sui limiti orari degli esercizi pubblici introdotti con l'ultimo decreto, che stabilisce "che l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ...