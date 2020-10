**Governo: Di Maio, 'rimpasto non è soluzione'** (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sono stato tra i primi a parlare di un tavolo di confronto pensando alle amministrative del 2021. Le dico questo perché, in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, ogni singola forza politica deve lavorare per fortificare la maggioranza e il governo. Bisogna lavorare sui temi, sui programmi e non sulle poltrone. Il rimpasto non è una soluzione. Gli italiani vogliono vederci lavorare. E noi abbiamo delle serie responsabilità nei confronti del Paese". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista ad Huffington post. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sono stato tra i primi a parlare di un tavolo di confronto pensando alle amministrative del 2021. Le dico questo perché, in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, ogni singola forza politica deve lavorare per fortificare la maggioranza e il governo. Bisogna lavorare sui temi, sui programmi e non sulle poltrone. Ilnon; una. Gli italiani vogliono vederci lavorare. E noi abbiamo delle serie responsabilità nei confronti del Paese". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista ad Huffington post.

Ministro Di Maio, il presidente Conte domenica sembrava avesse chiuso all’utilizzo del Mes, ieri ha spiegato che ne riparlerete a novembre. E’ possibile che da mesi il governo non riesca a prendere ...

"Più immigrati nelle case per svecchiare l'Italia": così il M5S cambia pelle

Il M5S completa il processo di sinistrizzazione: "Gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile".

