GOL Morata – La Juventus è in campo per la partita di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nel primo tempo bianconeri vicini al vantaggio con un tiro a giro di Chiesa, poi la tegola dell'infortunio di Giorgio Chiellini. Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0, nella ripresa ingresso super della Juventus che trova subito il vantaggio con un gol di Morata, lo spagnolo ancora decisivo con la rete del vantaggio. Ecco il VIDEO del gol. Goal Juventus! Alvaro Morata scores #UCL #DynamoJuvepic.twitter.com/NIYxdhtiD3 — FTTV World (@FTTV20) October 20, 2020 L'articolo Gol Morata, l'attaccante della Juventus ancora decisivo: la rete contro la Dinamo Kiev [VIDEO]

