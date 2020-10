Gol Morata Dinamo Kiev Juventus 0-2: ancora lo spagnolo -VIDEO- (Di martedì 20 ottobre 2020) GOL Morata – Debutto assoluto da allenatore per Andrea Pirlo in Champions League. Dopo quattro match di Serie A è arrivata la prima partita europea del nuovo corso juventino.Oggi in scena Dinamo Kiev Juventus, Pirlo contro il suo ex tecnico Lucescu. Senza Cristiano Ronaldo e McKennie positivi al Covid-19, Pirlo punterà su Kulusevski e Morata in attacco, col recuperato Ramsey a supporto. Dybala è ormai totalmente recuperato, ma parte dalla panchina pronto a subentrare a partita in corso. In mezzo Bentancur e Rabiot, quest’ultimo ha vinto il ballottaggio con Arthur, con Chiesa e Cuadrado esterni di centrocampo. Szczesny riprenderà il suo posto tra i pali, davanti a lui agirà una linea composta da Danilo, Bonucci e Chiellini. Dinamo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020) GOL– Debutto assoluto da allenatore per Andrea Pirlo in Champions League. Dopo quattro match di Serie A è arrivata la prima partita europea del nuovo corso juventino.Oggi in scena, Pirlo contro il suo ex tecnico Lucescu. Senza Cristiano Ronaldo e McKennie positivi al Covid-19, Pirlo punterà su Kulusevski ein attacco, col recuperato Ramsey a supporto. Dybala è ormai totalmente recuperato, ma parte dalla panchina pronto a subentrare a partita in corso. In mezzo Bentancur e Rabiot, quest’ultimo ha vinto il ballottaggio con Arthur, con Chiesa e Cuadrado esterni di centrocampo. Szczesny riprenderà il suo posto tra i pali, davanti a lui agirà una linea composta da Danilo, Bonucci e Chiellini....

