Gli Usa all'attacco di Google: il Dipartimento di Giustizia gli fa causa per concorrenza sleale (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governo Usa accusa formalmente Google di concorrenza sleale, dando il via a una causa che, potenzialmente, è in grado di provocare un terremoto senza precedenti in tutta l'internet economy. Il Dipartimento di Giustizia contesta, infatti, a Google di proteggere un monopolio illegale. E, se dovesse vincere, il colosso del web sarà costretto a rivedere radicalmente alcune delle politiche commerciali che l'hanno reso, di fatto, privo di competitor a livello globale. Una causa che mette d'accordo Repubblicani e Dem A rendere nota l'intenzione del Dipartimento di Giustizia, che dovrebbe depositare già oggi il procedimento presso un tribunale federale di Washington D. C., ...

