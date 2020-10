Gli Stati Uniti rimuovono il Sudan dalla lista nera dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli Usa rimuovono il Sudan dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo Gli Stati Uniti rimuoveranno il Sudan dalla lista nera degli Stati che sponsorizzano il terrorismo (Corea del Nord, Iran e Siria restano nell’elenco). Lo ha detto il presidente Donald Trump dopo che il governo di Karthoum ha accettato di versare 335 milioni di dollari ai cittadini americani vittime di attentati terroristici a titolo di risarcimento per il suo presunto ruolo nel bombardamento di due ambasciate statunitensi in in Kenya e Tanzania da parte di al-Qaeda nel 1998. Una volta completato il pagamento, il Sudan uscirà ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli Usaildeisponsor delGlirimuoveranno ildeglicheil(Corea del Nord, Iran e Siria restano nell’elenco). Lo ha detto il presidente Donald Trump dopo che il governo di Karthoum ha accettato di versare 335 milioni di dollari ai cittadini americani vittime di attentati terroristici a titolo di risarcimento per il suo presunto ruolo nel bombardamento di due ambasciate statunitensi in in Kenya e Tanzania da parte di al-Qaeda nel 1998. Una volta completato il pagamento, iluscirà ...

