"Gli italiani imbecilli". Prego? La dem Simona Bonafè e la devastante figura di palta da Porro: la rivolta in diretta (Di martedì 20 ottobre 2020) A distanza di una settimana, la battuta infelice di Simona Bonafè. parlamentare del Pd, a Quarta Repubblica da Nicola Porro fa ancora discutere. "Non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto non siano", ha spiegato l'ex renziana di ferro. Al di là del non essersi compresa del novero, il suo tentativo di difesa piuttosto goffo, alla Totò, ha fatto saltare sulla sedia più di un telespettatore. E anche Tony Damascelli, sul Giornale, la mette alla berlina: "Mi è tornata in mente la frase del principe De Curtis: Lei è un cretino, si informi. Può darsi che noi italiani siamo così cretini che nemmeno una parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostra imbecillità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) A distanza di una settimana, la battuta infelice di;. parlamentare del Pd, a Quarta Repubblica da Nicolafa ancora discutere. "Non facciamo glipiùdi quanto non siano", ha spiegato l'ex renziana di ferro. Al di là del non essersi compresa del novero, il suo tentativo di difesa piuttosto goffo, alla Totò, ha fatto saltare sulla sedia più di un telespettatore. E anche Tony Damascelli, sul Giornale, la mette alla berlina: "Mi è tornata in mente la frase del principe De Curtis: Lei è un cretino, si informi. Può darsi che noisiamo così cretini che nemmeno una parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostratà ...

