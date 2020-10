Gli europei soffrono di “Pandemic fatigue” L’Oms avverte | “È stanchezza dovuta al Covid | potrebbero diventare meno ligi alle regole”

(Di martedì 20 ottobre 2020) A otto mesi dallo scoppio della pandemia, un sondaggio dell’Oms testa l’emotività degli, accorgendosi che il 60% di loro soffre di “Pandemic fatigue” . Una sensazione di sfinimento e dia uno stato di crisi prolungato, ma anche – come si legge – una reazione assolutamente naturale di fronte a una pandemia di cui non si intravede la fine. I sondaggi di Yougov e dell’Economist confermano che anche negli altri continenti la sensazione è la stessa. “Si verifica quando i pazienti, ma anche le strutture sanitarie e i decisori politici, si immobilizzano”, ha spiegato la virologa Ilaria Capua in un’intervista al Corriere della Sera. “L’antidoto è concentrarsi sulle questioni davvero urgenti e necessarie e lasciare un po’ ...

