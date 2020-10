“Gli avvocati stanno parlando con la Juve”. Sarri, fine della pausa dorata? Chi lo vuole in Serie A (grossa sorpresa) (Di martedì 20 ottobre 2020) La stagione della Fiorentina è partita un po' in sordina rispetto a quello che sembra essere il potenziale importante della Rosa. I viola sono partiti con la vittoria per 1-0 sull'Udinese, poi però hanno perso contro Inter e Samp e si sono fatti rimontare sul 2-2 dal neopromosso Spezia. E allora ecco che la panchina di Beppe Iachini inizia già ad essere messa in discussione: inevitabile, quando a casa c'è gente come Luciano Spalletti e Maurizio Sarri che potrebbe dare tutta un'altra dimensione alla squadra. Nelle ultime settimane è girata la voce che Sarri stia trattando con la Juventus per liberarsi anzitempo dal contratto che ancora lo lega ai bianconeri. Facile quindi per Il Giorno accostare il tecnico toscano proprio alla Fiorentina, con i tifosi che lo accoglierebbero a braccia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) La stagioneFiorentina è partita un po' in sordina rispetto a quello che sembra essere il potenziale importanteRosa. I viola sono partiti con la vittoria per 1-0 sull'Udinese, poi però hanno perso contro Inter e Samp e si sono fatti rimontare sul 2-2 dal neopromosso Spezia. E allora ecco che la panchina di Beppe Iachini inizia già ad essere messa in discussione: inevitabile, quando a casa c'è gente come Luciano Spalletti e Maurizioche potrebbe dare tutta un'altra dimensione alla squadra. Nelle ultime settimane è girata la voce chestia trattando con la Juventus per liberarsi anzitempo dal contratto che ancora lo lega ai bianconeri. Facile quindi per Il Giorno accostare il tecnico toscano proprio alla Fiorentina, con i tifosi che lo accoglierebbero a braccia ...

