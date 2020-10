‘Giustizia per i cinghiali di Roma’: sabato la manifestazione contro la strage dentro al parco giochi (Di martedì 20 ottobre 2020) sabato 24 ottobre alle ore 14.30 a piazza del Popolo ci sarà la manifestazione ‘Giustizia per i cinghiali di Roma’ che coinvolgerà, oltre gli attivisti e volontari di tante associazioni animaliste, anche tutti i cittadini che sono rimasti indignati per le direttive istituzionali che hanno portato all’uccisione degli animali. Quanto avvenuto nel parchetto di Mario Moderni – in via della Cava Aurelia – e’ balzato alle cronache italiane ed estere, suscitando non poche polemiche per le modalità e responsabilità del Comune e della Regione Lazio. I cinghiali, probabilmente attirati dai sacchi della spazzatura e spinti dalla fame, si sono addentrati in questo giardino di Roma dove sono stati rinchiusi per due giorni. La notte tra venerdì 16 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020)24 ottobre alle ore 14.30 a piazza del Popolo ci sarà la‘Giustizia per idi Roma’ che coinvolgerà, oltre gli attivisti e volontari di tante associazioni animaliste, anche tutti i cittadini che sono rimasti indignati per le direttive istituzionali che hanno portato all’uccisione degli animali. Quanto avvenuto nel parchetto di Mario Moderni – in via della Cava Aurelia – e’ balzato alle cronache italiane ed estere, suscitando non poche polemiche per le modalità e responsabilità del Comune e della Regione Lazio. I, probabilmente attirati dai sacchi della spazzatura e spinti dalla fame, si sono addentrati in questo giardino di Roma dove sono stati rinchiusi per due giorni. La notte tra venerdì 16 e ...

