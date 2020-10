Giulia Salemi affascinante sirenetta sulle rive del Lago di Lugano: «Pazzesca!» (Di martedì 20 ottobre 2020) Giulia Salemi su Instagram continua ad incantare i suoi numerosi followers (oltre un milione) con dei post a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto in riva la Lago di Lugano che ha lasciato i suoi ammiratori completamente senza parole. La camicia annodata in vita lascia intravedere il costume, regalando così ottimi spunti alla fantasia. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato completamente invaso da una marea di like e commenti. Ogni volta i complimenti per l’influencer sono infiniti. Non c’è nulla da fare, le basta davvero pochissimo per risultare irresistibile agli occhi dei fan. Leggi anche –> Giulia Salemi Instagram, scollatura ipnotica: followers catturati da un ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020)su Instagram continua ad incantare i suoi numerosi followers (oltre un milione) con dei post a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto in riva ladiche ha lasciato i suoi ammiratori completamente senza parole. La camicia annodata in vita lascia intravedere il costume, regalando così ottimi spunti alla fantasia. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato completamente invaso da una marea di like e commenti. Ogni volta i complimenti per l’influencer sono infiniti. Non c’è nulla da fare, le basta davvero pochissimo per risultare irresistibile agli occhi dei fan. Leggi anche –>Instagram, scollatura ipnotica: followers catturati da un ...

solecocente : Comunque io lancio lo spunto per un plot twist: Eligreg esce lunedì Entra Giulia #Salemi Chiodo schiaccia chiodo #Pretelli #gfvip - ciaocomodinoo : RT @darveyfeels_: io non faccio altro che pensare a come reagirà Tommaso all’entrata della sua amica Giulia Salemi dopo che ha ripetuto a p… - darveyfeels_ : io non faccio altro che pensare a come reagirà Tommaso all’entrata della sua amica Giulia Salemi dopo che ha ripetu… - orangeroomhater : Una è Giulia Salemi ma l’altro? Non può essere Bettarini dato che ha i capelli #GFVIP - Commentoilgran1 : Raga pierpaolo e Elisabetta sono i nuovi Francesco monte e Giulia Salemi?#GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi torna come concorrente al GF Vip? L'indiscrezione Novella 2000 Giulia Salemi affascinante sirenetta sulle rive del Lago di Lugano: «Pazzesca!»

Giulia Salemi su Instagram continua ad incantare i suoi numerosi followers (oltre un milione) con dei post a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto in riva la Lago di ...

GF VIP, Salemi, Bettarini e Selvaggia Roma: dove sono finiti i nuovi concorrenti?

Attesi nuovi concorrenti al GF VIP ma di loro, almeno per ora, non c'è traccia: quando entreranno in gioco? Un’altra puntata del GF VIP si è consumata ieri sera su Canale 5, ma i nuovi concorrenti del ...

Giulia Salemi su Instagram continua ad incantare i suoi numerosi followers (oltre un milione) con dei post a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto in riva la Lago di ...Attesi nuovi concorrenti al GF VIP ma di loro, almeno per ora, non c'è traccia: quando entreranno in gioco? Un’altra puntata del GF VIP si è consumata ieri sera su Canale 5, ma i nuovi concorrenti del ...