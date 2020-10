Giulia De Lellis si è fidanzata? La reazione di Andrea Damante alla FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 20 ottobre 2020) Archiviata definitivamente la storia conDeha voltato pagina. Per la prima volta l’influencer ha confermato di avere una relazione con qualcuno. La confessione, affidata ad alcune storie su Instagram, pare non aver lasciato indifferente il suo ex. Ecco cosa ha fatto. CheDenon siano più fidanzati è cosa ben nota. La coppia, nata nel programma Uomini e Donne, è arrivata al capolinea questa estate. C’è stato anche chi ha accusato lei di averlo tradito. L’influencer ha quindi deciso di mettere a tacere i vari rumors, rispondendo direttamente sul suo profilo Instagram ad alcune domande. La ragazza ha negato questa versione, ribadendo inoltre che tra ...