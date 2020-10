Giulia De Lellis ritorno con Damante? Le parole dell’influencer

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sono state una delle coppie più vere e sincere uscite da Uomini e Donne,Dee Andrea. Oggi i due ex, dopo aver trascorso un inteso periodo insieme, essersi lasciati a causa della presunta infedeltà di lui e per necessità di entrambi, essere di nuovo tornati in coppia per poi lasciarsi di nuovo, sono rimasti buoni amici. I Damellis, così li chiamano i followers su Instagram, hanno un loro seguito come coppia per questo in molti si augurano che possano presto ritrovarsi. Dopo mesi di silenzio e aver più volte detto che con Andrea i rapporti sono rimasti civili e molto rispettosi,è tornata a parlare difacendo alludere ad un possibiledi fiamma. La Deha risposto ai fans ...