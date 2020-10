Giudice Sportivo, multato Paratici per insulti nei confronti degli arbitri (Di martedì 20 ottobre 2020) Fabio Paratici della F.C. Juventus è stato multato dal Giudice Sportivo Fabio Paratici della F.C. Juventus è stato multato. Gli insulti agli arbitri, durante la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 ottobre 2020) Fabiodella F.C. Juventus è statodalFabiodella F.C. Juventus è stato. Gliagli, durante la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Spett.le @FIGC, la @juventufc gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore d… - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - buoncalcio : Serie A, Giudice Sportivo: 4 giocatori del Genoa ammoniti. Prima sanzione per Maran - ambrosino490 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Giudice sportivo, multato Paratici per insulti agli arbitri durante Crotone-Juve -