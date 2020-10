Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la 4ª giornata di campionato (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni su squalificati e multati dopo la quarta giornata di Serie A Il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti a seguito della quarta giornata di Serie A. Deliberata una giornata di squalifica a Federico Chiesa in seguito all’espulsione diretta rimediata in Crotone-Juventus per un fallo definito «grave» ai danni di Cigarini. L’esterno bianconero sarà quindi costretto a saltare la prossima partita di campionato contro il Verona, in programma domenica prossima alle 20.45. Una giornata di squalifica per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e 10.000 euro di ammenda ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilha reso note le decisioni sue multatila quartadi Serie A Ilha reso noti i propri provvedimenti a seguito della quartadi Serie A. Deliberata unadi squalifica a Federico Chiesa in seguito all’espulsione diretta rimediata in Crotone-Juventus per un fallo definito «grave» ai danni di Cigarini. L’esterno bianconero sarà quindi costretto a saltare la prossima partita dicontro il Verona, in programma domenica prossima alle 20.45. Unadi squalifica per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e 10.000 euro di ammenda ...

ZZiliani : Spett.le @FIGC, la @juventufc gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore d… - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Giudice Sportivo: una giornata a #Chiesa, multa per #Paratici - PagineRomaniste : Giudice Sportivo, prima sanzione per #Ibanez, #Santon e #Veretout #ASRoma -