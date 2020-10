Giro d’Italia, Tratnik si impone a S. Daniele del Friuli. Almeida sempre rosa (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo di Jan Tratnik dopo una lunga fuga nella 16^ tappa del Giro d'Italia, da Udine a San Daniele del Friuli di 229 km. Joao Almeida resta in maglia rosa, Nibali in gruppo con il portoghese. Mercoledì la 17^ frazione con arrivo in salita a Madonna di Campiglio Giro d’Italia, Tratnik si impone a S. Daniele del Friuli. Almeida sempre rosa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo di Jandopo una lunga fuga nella 16^ tappa deld'Italia, da Udine a Sandeldi 229 km. Joaoresta in maglia, Nibali in gruppo con il portoghese. Mercoledì la 17^ frazione con arrivo in salita a Madonna di Campigliod’Italia,sia S.delITA Sport Press.

