Giro d’Italia, sulle Alpi con la neve: confermato il Passo dello Stelvio, ottime chance anche per il Colle dell’Agnello [FOTO] (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giro d’Italia è entrato oggi nella sua terza e ultima, decisiva, settimana: la tappa tutta friulana con arrivo a Cividale del Friuli si sta correndo con il sole e dopo la positività del velocista colombiano Gaviria, si assottiglia ulteriormente il plotone dei corridori in gara, adesso soltanto 136 (due settimane fa da Palermo erano partiti in 176) nonostante la parte più dura e difficile deve ancora iniziare. La corsa rosa si deciderà nei tre “tapponi” Alpini di Mercoledì 21, Giovedì 22 e Sabato 24 Ottobre, che hanno caratteristiche fin qui mai viste in quest’edizione del Giro: sono lunghi, con molte salite dure e situate ad alta quota. Domani, Mercoledì 21 Ottobre, c’è il primo: 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Ild’Italia è entrato oggi nella sua terza e ultima, decisiva, settimana: la tappa tutta friulana con arrivo a Cividale del Friuli si sta correndo con il sole e dopo la positività del velocista colombiano Gaviria, si assottiglia ulteriormente il plotone dei corridori in gara, adesso soltanto 136 (due settimane fa da Palermo erano partiti in 176) nonostante la parte più dura e difficile deve ancora iniziare. La corsa rosa si deciderà nei tre “tapponi”ni di Mercoledì 21, Giovedì 22 e Sabato 24 Ottobre, che hanno caratteristiche fin qui mai viste in quest’edizione del: sono lunghi, con molte salite dure e situate ad alta quota. Domani, Mercoledì 21 Ottobre, c’è il primo: 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di ...

Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - AuroraMazzilis : Oggi è la passato il giro d’Italia davanti a casa mia, nel mio paese iniziava ufficialmente la tappa quindi in tre… - MeteoWeb_eu : Giro d'Italia, sulle #Alpi con la #neve: confermato il Passo dello Stelvio, ottime chance anche per il Colle dell'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta