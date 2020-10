Giro d’Italia, oggi la tappa numero 2000! La Corsa Rosa festeggia un traguardo storico: da quella notte del 1909… (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giro d’Italia festeggia un traguardo storico nella giornata odierna. oggi (martedì 20 ottobre) si corre infatti la tappa numero 2000 della Corsa Rosa. Un’epopea incominciata il 13 maggio 1909 da Piazzale Loreto a Milano, dove i 127 corridori iscritti si erano riuniti nel cuore della notte (partenza alle ore 02.53!) per dirigersi verso Bologna, dove sarebbero poi giunti ben 14 ore dopo. Da quei folli 397 km tra il capoluogo lombardo e quello emiliano (si impose Dario Beni) alla frazione odierna, la Udine-San Daniele del Friuli che propone la triplice scalata del Monte di Ragogna in apertura della terza settimana. Il Giro d’Italia, giunto alla 103^ edizione e interrotto ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Ild’Italiaunnella giornata odierna.(martedì 20 ottobre) si corre infatti la2000 della. Un’epopea incominciata il 13 maggio 1909 da Piazzale Loreto a Milano, dove i 127 corridori iscritti si erano riuniti nel cuore della(partenza alle ore 02.53!) per dirigersi verso Bologna, dove sarebbero poi giunti ben 14 ore dopo. Da quei folli 397 km tra il capoluogo lombardo e quello emiliano (si impose Dario Beni) alla frazione odierna, la Udine-San Daniele del Friuli che propone la triplice scalata del Monte di Ragogna in apertura della terza settimana. Ild’Italia, giunto alla 103^ edizione e interrotto ...

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - SmorfiaDigitale : DIRETTA Giro d'Italia 2020, tappa di oggi LIVE: 28 in fuga con Visconti, il grup... - il_roncal : RT @zazoomblog: Giro d’Italia 2020: Udine Cividale Majano fino a San Daniele del Friuli - #d’Italia #2020: #Udine #Cividale -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Doping, Danilo Di Luca la vita dopo la radiazione: «Vendo bici da 16 mila euro, del passato non mi pento» Corriere della Sera