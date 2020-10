Giro d’Italia, il gruppo subito dopo la partenza da Udine (Di martedì 20 ottobre 2020) La sedicesima tappa del Giro d’Italia è partita a Udine, il traguardo è fissato a San Daniele. Ecco il passaggio dei corridori a Cavalicco, poco dopo la partenza dal capoluogo friulano (video a cura di Antonio Simeoli). Leggi su udine20 (Di martedì 20 ottobre 2020) La sedicesima tappa deld’Italia è partita a, il traguardo è fissato a San Daniele. Ecco il passaggio dei corridori a Cavalicco, pocoladal capoluogo friulano (video a cura di Antonio Simeoli).

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - SkyTG24 : Giro d’Italia, ciclista Fernando Gaviria positivo al coronavirus: già contagiato a marzo - chilisummer : Oggi c'è il giro d'Italia a Udine, che dedichiamo ai vecchi che non possono ricevere i figli nelle case di riposo -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Doping, Danilo Di Luca la vita dopo la radiazione: «Vendo bici da 16 mila euro, del passato non mi pento» Corriere della Sera