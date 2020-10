Giro d’Italia finito per Gaviria: positivo al coronavirus. Lo aveva già contratto a marzo (Di martedì 20 ottobre 2020) Fernando Gaviria positivo al coronavirus, ancora. Il colombiano è in buona salute ed è completamente asintomatico: ora è in isolamento. Per il ciclista Giro d'Italia finito. Per lui si tratta della seconda volta che contrae il Covid-19.Giro d'Italia: Gaviria positivocaption id="attachment 1039583" align="alignnone" width="586" Fernando Gaviria (twitter)/captionSono due i nuovi casi di positività al coronavirus al Giro d'Itali e uno di questi è il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria. A renderlo noto è stato il suo team tramite comunicato ufficiale. L'atleta era già stato positivo al Covid-19 lo scorso ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Fernandoal, ancora. Il colombiano è in buona salute ed è completamente asintomatico: ora è in isolamento. Per il ciclistad'Italia. Per lui si tratta della seconda volta che contrae il Covid-19.d'Italia:caption id="attachment 1039583" align="alignnone" width="586" Fernando(twitter)/captionSono due i nuovi casi di positività alald'Itali e uno di questi è il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando. A renderlo noto è stato il suo team tramite comunicato ufficiale. L'atleta era già statoal Covid-19 lo scorso ...

