Giro d'Italia, ci mancava il "recidivo". Si ritira Gaviria: "Positivo, era già stato contagiato lo scorso marzo" (Di martedì 20 ottobre 2020) Altro caso di positività al coronavirus al Giro d'Italia: il colombiano Fernando Gaviria dell'UAE Team Emirates è stato costretto al ritiro. Nota inquietante era già risultato Positivo al Covid lo scorso marzo. Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento, è in buona salute e completamente asintomatico, fa sapere l'UAE Team Emirates. Tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri dello staff del team sono risultati invece negativi. Su 492 tamponi c'è anche un altro caso di positività: è un membro dello staff del team AG2R-La Mondiale, anche lui posto subito in isolamento come confermato dai responsabili sanitari della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Altro caso di positività al coronavirus ald': il colombiano Fernandodell'UAE Team Emirates ècostretto al ritiro. Nota inquietante era; risultatoal Covid loimmediatamente posto in isolamento, è in buona salute e completamente asintomatico, fa sapere l'UAE Team Emirates. Tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri dello staff del team sono risultati invece negativi. Su 492 tamponi c'è anche un altro caso di positività: è un membro dello staff del team AG2R-La Mondiale, anche lui posto subito in isolamento come confermato dai responsabili sanitari della ...

