Giro d'Italia, altri due casi di Covid. Positivo Gaviria, Uae Team Emirates, (Di martedì 20 ottobre 2020) altri due casi di Coronavirus al Giro d'Italia 2020 . Dopo i 492 tamponi effettuati negli ultimi due giorni, sono risultati positivi il corridore colombiano Fernando Gaviria della Uae Emirates e un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020)duedi Coronavirus ald'2020 . Dopo i 492 tamponi effettuati negli ultimi due giorni, sono risultati positivi il corridore colombiano Fernandodella Uaee un ...

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - 2rMarzia : RT @govi47: @AugustoMinzolin Nessuno parla dei clandestini positivi al virus scappati dalle varie navi quarantena ed in giro per l’Italia m… - Adnkronos : Giro d'Italia, #Gaviria positivo al #Covid per la seconda volta -