Giro d'Italia, a San Daniele vince Tratnik: decisiva una fuga di 100 km. Almeida sempre in rosa (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella tappa da Udine a San Daniele in Friuli è lo sloveno Tratnik, Bahrain-McLaren, a conquistare la vittoria, battendo in volata l'australiano O'Connor della Ntt Pro Cycling, dopo una fuga di oltre 100 km.

