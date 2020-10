Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman favorito per la maglia rosa sulle montagne? L’olandese deve staccare Almeida (Di martedì 20 ottobre 2020) Domani al Giro d’Italia 2020 inizieranno le montagne e Wilco Kelderman, secondo in classifica generale a 17″ dal primo posto, è pronto a dare l’assalto alla maglia rosa di Joao Almeida. Il neerlandese per ora ha sempre staccato il portoghese sulle salite lunghe e questo lascia pensare che sia lui il favorito per il successo finale. Inoltre, Kelderman è un corridore esperto, di ventinove anni, che vanta già diverse top-10 nei grandi giri, mentre il lusitano è alla prima esperienza in una corsa a tappe di tre settimane. Nella frazione che ci aspetta domani, con arrivo su un’erta non durissima come Madonna di Campiglio, Almeida può ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Domani ald’Italiainizieranno le, secondo in classifica generale a 17″ dal primo posto, è pronto a dare l’assalto alladi Joao. Il neerlandese per ora ha sempre staccato il portoghesesalite lunghe e questo lascia pensare che sia lui ilper il successo finale. Inoltre,è un corridore esperto, di ventinove anni, che vanta già diverse top-10 nei grandi giri, mentre il lusitano è alla prima esperienza in una corsa a tappe di tre settimane. Nella frazione che ci aspetta domani, con arrivo su un’erta non durissima come Madonna di Campiglio,può ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - AlbaEmilian : RT @giroditalia: Stage 16 | Tappa 16 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT Classifications ?? htt… - AlbaEmilian : RT @giroditalia: ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia 2020!… -

