Giro d’Italia 2020 | Nibali | “Sto bene | se capiterà la giornata buona ci proverò”

"E' difficile perché gli altri hanno qualcosina in più, oggi ero sulla ruota di Kelderman. Abbiamo affrontato una tappa molto lunga, ma domani sarà diverso e bisognerà stare in guardia. E' stato un anno difficile per tutti, compreso per me. Prendiamo quello che viene, ma devo ammettere che sto bene: se capiterà la giornata buona ci proverò". Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Vincenzo Nibali, corridore della Trek-Segafredo, dopo la sedicesima tappa del Giro d'Italia con arrivo a San Daniele del Friuli.

