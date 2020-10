Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua (Di martedì 20 ottobre 2020) Proseguirà domani, mercoledì 21 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la diciassettesima tappa, la quindicesima in linea: saranno 203 i km da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio. La partenza fittizia è prevista alle 10.20, quella reale alle 10.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.06 e le 16.55. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 17 cronotabella Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio km 203 Mercoledì 21 ottobrePROVINCIA DI VICENZA 129 Bassano DEL ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Proseguirà, mercoledì 21 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la diciassettesima, la quindicesima in linea: saranno 203 i km dadeldi. La partenza fittizia è prevista alle 10.20, quella reale alle 10.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.06 e le 16.55. Di seguito l’elenco completo di vie, strade edalla corsa17 cronotabelladeldikm 203 Mercoledì 21 ottobrePROVINCIA DI VICENZA 129DEL ...

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - Bardiani_CSF : Giro d'Italia la Bardiani CSF Faizanè è pronta a ripartire, tutti negativi i tamponi effettuati dal team. ????? 229… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Ciclismo: anche Gaviria contagiato dal Covid e costretto a lasciare il Giro d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Doping, Danilo Di Luca la vita dopo la radiazione: «Vendo bici da 16 mila euro, del passato non mi pento» Corriere della Sera