Giro d’Italia 2020, Jan Tratnik: “Devo ancora rendermi conto di cosa ho fatto, sono andato fortissimo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Jan Tratnik regala la prima vittoria di tappa nel Giro d’Italia 2020 alla Bahrain-McLaren. Il ciclista sloveno riesce ad arrivare a braccia alzate a San Daniele del Friuli indovinando la fuga giusta, salutando i compagni di giornata al momento giusto e battendo nel duello a due Ben O’Connor della NTT Pro Cycling. Lo sloveno non nasconde la sua felicità ai microfoni della Rai: “Ho ancora bisogno di tempo per rendermi conto di cosa ho fatto. Ho vinto in un modo speciale, partendo da lontano. Oggi è stata veramente dura, non credevo che ce l’avrei fatta, ma devo dire che sono andato fortissimo oggi. Ho avuto una buona condizione per tutto il Giro, aiutando Pello Bilbao ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Janregala la prima vittoria di tappa neld’Italiaalla Bahrain-McLaren. Il ciclista sloveno riesce ad arrivare a braccia alzate a San Daniele del Friuli indovinando la fuga giusta, salutando i compagni di giornata al momento giusto e battendo nel duello a due Ben O’Connor della NTT Pro Cycling. Lo sloveno non nasconde la sua felicità ai microfoni della Rai: “Hobisogno di tempo perdiho. Ho vinto in un modo speciale, partendo da lontano. Oggi è stata veramente dura, non credevo che ce l’avrei fatta, ma devo dire chefortissimo oggi. Ho avuto una buona condizione per tutto il, aiutando Pello Bilbao ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - ContiTyres : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ?? @enricobattagl… - NStanton39 : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ?? @enricobattagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta