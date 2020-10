Giro d’Italia 2020, gloria per Tratnik ma da domani si sale in quota. Le pagelle della sedicesima tappa (Di martedì 20 ottobre 2020) La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020, da Udine a San Daniele del Friuli con un finale a dir poco frizzante, ha rappresentato una sorta di aperitivo prima delle salite che nei prossimi giorni decideranno la Corsa Rosa. Per la settima volta in questa edizione la fuga ha avuto la meglio, con lo sloveno Jan Tratnik che riesce ad imporsi staccando il neozelandese Ben O’Connor. Sono loro i migliori della maxi-fuga che ha caratterizzato la frazione, con Giovanni Visconti pronto a raccogliere punti per la maglia azzurra e il giovane Matteo Fabbro che sulle strade di casa ha chiuso in ottava posizione. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Il gruppo lascia andare la fuga a quasi un quarto d’ora, i big risparmiano le energie per i tapponi ormai ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ladeld’Italia, da Udine a San Daniele del Friuli con un finale a dir poco frizzante, ha rappresentato una sorta di aperitivo prima delle salite che nei prossimi giorni decideranno la Corsa Rosa. Per la settima volta in questa edizione la fuga ha avuto la meglio, con lo sloveno Janche riesce ad imporsi staccando il neozelandese Ben O’Connor. Sono loro i migliorimaxi-fuga che ha caratterizzato la frazione, con Giovanni Visconti pronto a raccogliere punti per la maglia azzurra e il giovane Matteo Fabbro che sulle strade di casa ha chiuso in ottava posizione. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Il gruppo lascia andare la fuga a quasi un quarto d’ora, i big risparmiano le energie per i tapponi ormai ...

