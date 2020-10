Giro d’Italia 2020, Fernando Gaviria è di nuovo positivo al Covid-19. Ricaduta dopo 6 mesi (Di martedì 20 ottobre 2020) “Sottoposto ieri, giorno di riposo del Giro d’Italia, a un test PCR, il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria è risultato positivo al Covid-19. Tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo e proseguiranno oggi la Corsa Rosa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento. dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico. Già a marzo, Gaviria era risultato positivo al virus“. Con questo comunicato dell’UAE Team Emirates è ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) “Sottoposto ieri, giorno di riposo deld’Italia, a un test PCR, il corridore dell’UAE Team Emiratesè risultatoal-19. Tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo e proseguiranno oggi la Corsa Rosa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento.aver ricevuto il responso del test,è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico. Già a marzo,era risultatoal virus“. Con questo comunicato dell’UAE Team Emirates è ...

