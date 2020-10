Giro d’Italia 2020, diciassettesima tappa: percorso e altimetria (Di martedì 20 ottobre 2020) Il percorso e l’altimetria della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, lunga 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio con arrivo in salita. Un’altra frazione impegnativa e destinata a segnare la classifica generale: i corridori, pur senza salire oltre i 2000 metri di quota, affronteranno nell’ordine Forcella Valbona (21,9 km al 6,6% medio), Monte Bondone (20,2 km al 6,8 medio e punte al 15%) e Passo Durone (10 km al 6% medio). Infine la salita finale verso Madonna di Campiglio, lunga 12,5 km con una media del 5,7%. Molto costanti i primi 10 chilometri sempre intorno al 6-7%, poi nel finale la strada spiana con l’ingresso nel centro abitato. Chi avrà il coraggio di attaccare da lontano rendendo dura la corsa potrebbe davvero ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ile l’delladeld’Italia, lunga 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio con arrivo in salita. Un’altra frazione impegnativa e destinata a segnare la classifica generale: i corridori, pur senza salire oltre i 2000 metri di quota, affronteranno nell’ordine Forcella Valbona (21,9 km al 6,6% medio), Monte Bondone (20,2 km al 6,8 medio e punte al 15%) e Passo Durone (10 km al 6% medio). Infine la salita finale verso Madonna di Campiglio, lunga 12,5 km con una media del 5,7%. Molto costanti i primi 10 chilometri sempre intorno al 6-7%, poi nel finale la strada spiana con l’ingresso nel centro abitato. Chi avrà il coraggio di attaccare da lontano rendendo dura la corsa potrebbe davvero ...

