Giro-D'Italia 103: Jan Tratnik vince la 16 tappa (Di martedì 20 ottobre 2020) Oggi 20 Ottobre 2020 si è corsa la 16 tappa del Giro-D'Italia 103, che ha percorso il tragitto da Udine a San Daniele del Friuli per 229 chilometri. Joao Almeida resta in maglia rosa, Nibali segue il portoghese. Una tappa difficile ma emozionante. Leggi anche: Giro d'Italia 103: Geoghegan Hart vince la 15 tappa Giro-D'Italia 103: la 16 tappa Al termine di una fuga pazzesca per Jan Tratnik è arrivata la vittoria alla 16 tappa. Lo sloveno ha fatto parte di un gruppo di 28 corridori che ha attaccato da lontano, ma è stato abile a staccare tutti già a 40 chilometri dall'arrivo, inizialmente insieme a Manuele Boaro (Astana), poi in ...

