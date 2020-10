Giovanna Garzoni | la più importante miniaturista del Seicento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, febbraio 1670 –trasse un respiro profondo e affondò le dita nella soffice coperta; nell’ultima ora i dolori erano aumentati notevolmente, sapeva di non avere più molto tempo.“Vada avanti, la prego”.Il segretario aveva interrotto la lettura del suo testamento notando gli sforzi che la donna stava facendo per restare vigile e temendo un suo repentino peggioramento, ma la pittrice distesa sul grande letto che lo guardava con occhi lucidi non avrebbe mollato la presa tanto facilmente. La vita era solita piegarsi al suo volere, mai il contrario; e adesso il suo volere era quello di terminare la lettura del testamento che lei stessa aveva redatto quattro anni prima, lasciando in eredità tutti i suoi beni all’Accademia di San Luca.In tanti si erano chiesti come mai...