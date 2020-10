Giornalisti della Campania, Ausiello si dimette da presidente del Sugc: Mi candido nel Consiglio dell’Ordine (Di martedì 20 ottobre 2020) Gerardo Ausiello si è dimesso da presidente del Sindacato unitario Giornalisti Campania lasciando anche il direttivo del Sugc. “Caro segretario, caro Claudio – si legge nella lettera di dimissioni indirizzata al segretario Claudio Silvestri – ne abbiamo fatta di strada insieme in questi anni. Se mi volto indietro vedo un sogno che, con sacrificio e dedizione, siamo riusciti a rendere reale, il sogno di un Sindacato dei Giornalisti efficiente, trasparente, solidale, realmente al servizio dei colleghi. Questo modello, che passo dopo passo abbiamo costruito con il contributo e il sostegno di una squadra coraggiosa e determinata, è stato premiato di recente quando i colleghi ci hanno voluto, con Antonella Monaco, anche alla guida dell’Inpgi in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Gerardosi è dimesso dadel Sindacato unitariolasciando anche il direttivo del. “Caro segretario, caro Claudio – si legge nella lettera di dimissioni indirizzata al segretario Claudio Silvestri – ne abbiamo fatta di strada insieme in questi anni. Se mi volto indietro vedo un sogno che, con sacrificio e dedizione, siamo riusciti a rendere reale, il sogno di un Sindacato deiefficiente, trasparente, solidale, realmente al servizio dei colleghi. Questo modello, che passo dopo passo abbiamo costruito con il contributo e il sostegno di una squadra coraggiosa e determinata, è stato premiato di recente quando i colleghi ci hanno voluto, con Antonella Monaco, anche alla guida dell’Inpgi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti della Giornalisti della Campania, Ausiello si dimette da presidente del Sugc: Mi candido nel Consiglio dell'Ordine Il Denaro Coprifuoco in Lombardia, quando Salvini diceva: «Idea senza senso, non c’è alcuna evidenza scientifica»

mi sembrano cose strampalate e prive di senso»: così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondeva ai giornalisti, venerdì 16 ottobre, a margine della sua visita alla Fiera BiMu a Rho.

Giornalisti affascinati da Biccari: “In Italia è uno dei migliori esempi di come fare turismo”

Le parole di blogger e giornalisti del press tour ‘La Puglia da un ALTO punto di vista”. Cicloturismo, escursioni, Parco Avventura e sinergia pubblico-privato: “Progetto vincente” ...

