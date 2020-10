Giornalista non si accorge che la webcam è accesa e si masturba in videoconferenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Un incontro tra esperti, per discutere delle prossime elezioni presidenziali, si è trasformato in uno spettacolo indecoroso. Un normale collegamento in videoconferenza tra esperti e giornalisti per parlare delle imminenti elezioni presidenziali negli Stai Uniti. Da quando c’è il Covid, in America, e non solo da loro, le riunioni si cercano di fare non in presenza ma tutti collegati davanti alla webcam. Jeffrey Toobin è uno scrittore e Giornalista del New Yorker: la giornata di ieri non la dimenticherà facilmente. “È stato sospeso in attesa di ulteriori verifiche su quanto accaduto”, ha detto la portavoce del giornale americano, Natalie Raab. Non che ci siano molti dubbi su quello che è accaduto dal momento che è stato visto da tutti i partecipanti la ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Un incontro tra esperti, per discutere delle prossime elezioni presidenziali, si è trasformato in uno spettacolo indecoroso. Un normale collegamento intra esperti e giornalisti per parlare delle imminenti elezioni presidenziali negli Stai Uniti. Da quando c’è il Covid, in America, e non solo da loro, le riunioni si cercano di fare non in presenza ma tutti collegati davanti alla. Jeffrey Toobin è uno scrittore edel New Yorker: la giornata di ieri non la dimenticherà facilmente. “È stato sospeso in attesa di ulteriori verifiche su quanto accaduto”, ha detto la portavoce del giornale americano, Natalie Raab. Non che ci siano molti dubbi su quello che è accaduto dal momento che è stato visto da tutti i partecipanti la ...

