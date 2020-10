Ginevra Lamborghini sulla sorella Elettra ‘Io vengo da Venere lei da Marte’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Diversissime e lontanissime, saranno anche sorelle ma tra loro c’è un abisso, sono proprio l’una l’opposto dell’altra Elettra e Ginevra Lamborghini. Della pop star si parla molto, ma di Ginevra molto meno anche se ultimamente si è notata la sua assenza proprio al matrimonio della sorella. Non era invitata e come spiegò Elettra il motivo è legato al fatto che le due non sono per niente legate e alle nozze c’erano solo “le persone del cuore”. Elettra Lamborghini rompe il silenzio sull’assenza della sorella Ginevra al matrimonio The Ginevra Version’s Adesso è toccato a Ginevra parlare e raccontarsi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 20 ottobre 2020) Diversissime e lontanissime, saranno anche sorelle ma tra loro c’è un abisso, sono proprio l’una l’opposto dell’altra. Della pop star si parla molto, ma dimolto meno anche se ultimamente si è notata la sua assenza proprio al matrimonio della. Non era invitata e come spiegòil motivo è legato al fatto che le due non sono per niente legate e alle nozze c’erano solo “le persone del cuore”.rompe il silenzio sull’assenza dellaal matrimonio TheVersion’s Adesso è toccato aparlare e raccontarsi ...

mrjones1981 : Ho intervistato (in video) Ginevra Lamborghini per @fanpage e abbiamo parlato un po' di tutto, dalla musica alla fa… - zazoomblog : Ginevra Lamborghini su musica, famiglia, pregiudizio ed Elettra: Non sono la ragazza viziata che vive nel lusso”… -