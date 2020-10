Gimbe: “Virus avanza ma le misure adottate dal governo sono deboli, si va verso lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione di misure troppo deboli per piegare una curva dei contagi in vertiginosa ascesa. Lo afferma Nino Cartabellotta, fondatore di Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), secondo il quale “Non essere riusciti a prevenire la risalita della curva epidemica quando avevamo un grande vantaggio sul virus oggi si impone la necessità di misure di contenimento in grado di anticipare il virus”. Secondo Gimbe, “Tali misure devono essere pianificate su modelli predittivi ad almeno 2-3 settimane, perché la “non strategia” di inseguire i numeri del ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione ditroppoper piegare una curva dei contagi in vertiginosa ascesa. Lo afferma Nino Cartabellotta, fondatore di(Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), secondo il quale “Non essere riusciti a prevenire la risalita della curva epidemica quando avevamo un grande vantaggio sul virus oggi si impone la necessità didi contenimento in grado di anticipare il virus”. Secondo, “Talidevono essere pianificate su modelli predittivi ad almeno 2-3 settimane, perché la “non strategia” di inseguire i numeri del ...

